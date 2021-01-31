Бюджетный Samsung Galaxy M21 с аккумулятором на 6000 мАч продают со скидкой 20%

Судя по Яндекс.Маркету, дешевле, чем в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо», этот смартфон нигде не найти. По крайней мере, не в «серой» рознице.

Galaxy M21 оснащён экраном диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей, процессором Exynos 9611, тройной основной камерой с датчиками на 48, 8 и 5 Мп. Имеется поддержка 15-Вт быстрой зарядки. Производитель обещает, что смартфон может работать до 49 часов в режиме разговора.