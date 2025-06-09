Бюджетный складной Samsung Galaxy Z Flip7 FE на родине будет стоить около €650

Модель Flip7 FE, скорее всего, получит меньше памяти — 128 ГБ, тогда как Flip6 имел 256 ГБ. Камеры и аккумулятор у новых и старых моделей будут примерно одинаковыми. Рендеры и тесты показывают, что Flip7 FE будет похож на прошлогодний Galaxy Z Flip6 и получит процессор Exynos 2400, который использовался в серии Galaxy S24.

Ожидается, что Samsung представит новые Galaxy Z в июле.