Бюджетный складной Samsung Galaxy Z Flip7 FE на родине будет стоить около €650

Опубликовано 09 июня 2025, 07:411 мин.
Бюджетный складной Samsung Galaxy Z Flip7 FE на родине будет стоить около €650В Южной Корее
Появилась информация о цене Samsung Galaxy Z Flip7 FE — бюджетной версии складного смартфона. По данным южнокорейского издания Sisa Journal, новинка будет стоить около 1 миллиона вон, что примерно равно 650 евро. Это значительно дешевле предыдущей модели Galaxy Z Flip6, которая в Корее стоила около 967 евро. В Европе Flip6, правда, продавался еще дороже — примерно за 1119 евро.
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Модель Flip7 FE, скорее всего, получит меньше памяти — 128 ГБ, тогда как Flip6 имел 256 ГБ. Камеры и аккумулятор у новых и старых моделей будут примерно одинаковыми. Рендеры и тесты показывают, что Flip7 FE будет похож на прошлогодний Galaxy Z Flip6 и получит процессор Exynos 2400, который использовался в серии Galaxy S24.
Ожидается, что Samsung представит новые Galaxy Z в июле.