Бюджетный смартфон Infinix Hot 60i вышел в июле, но для Индии он получит ещё и 5G

Infinix Hot 60i 5G будет доступен в четырёх цветах: Shadow Blue, Monsoon Green, Sleek Black и Plum Red. На задней панели расположен горизонтальный модуль с 50-мегапиксельной основной камерой и двойной светодиодной вспышкой.

Смартфон получит чипсет Dimensity 6400 и аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. Устройство имеет степень защиты IP64 и TUV-сертификацию.

Помимо стандартных функций вроде Circle to Search и AI Eraser, новинка предложит набор ИИ-возможностей: для продления работы от батареи, для перевода звонков, генератор изображений и не только.

Ожидается, что цена нового смартфона составит около 9 999 рупий (около 9 тысяч рублей).