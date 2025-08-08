Бюджетный смартфон Infinix Hot 60i вышел в июле, но для Индии он получит ещё и 5G

Опубликовано 08 августа 2025, 16:101 мин.
Бюджетный смартфон Infinix Hot 60i вышел в июле, но для Индии он получит ещё и 5GИ другой процессор
В июле Infinix представила на мировом рынке модель Hot 60i с процессором Helio G81 Ultimate. Теперь компания подтвердила, что скоро в Индии выйдет её 5G-версия. Официальный дебют ожидается в конце месяца.
© Infinix
Infinix Hot 60i 5G будет доступен в четырёх цветах: Shadow Blue, Monsoon Green, Sleek Black и Plum Red. На задней панели расположен горизонтальный модуль с 50-мегапиксельной основной камерой и двойной светодиодной вспышкой.
Смартфон получит чипсет Dimensity 6400 и аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. Устройство имеет степень защиты IP64 и TUV-сертификацию.
Помимо стандартных функций вроде Circle to Search и AI Eraser, новинка предложит набор ИИ-возможностей: для продления работы от батареи, для перевода звонков, генератор изображений и не только.
Ожидается, что цена нового смартфона составит около 9 999 рупий (около 9 тысяч рублей).