Бюджетный смартфон Infinix с AMOLED, 5000 мАч и NFC временно продают по сниженной цене

До 7 февраля 2022 года смартфон можно будет купить по цене в 14 990 рублей вместо 17 990, как сообщает сама Infinix.

Смартфон Note 11 NFC называют доступным смартфоном с AMOLED экраном на российском рынке. Кроме того, он оснащён большим аккумулятором на 5000 мАч, быстрой 33-Вт зарядкой и модулем NFC для бесконтактной оплаты. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G88, также имеется тройная камера с датчиком на 50 Мп.

Помимо Note 11 NFC на распродаже можно купить HOT 10 Lite за 8 990 рублей и SMART 6 NFC за 7 699 рублей.