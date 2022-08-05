Недорогой смартфон, который выглядит дорого: в Россию приехал Tecno Spark 9 Pro

Tecno Spark 9 Pro получил фронтальную камеру на 32 Мп и основную с главным датчиком на 50 Мп, портретным модулем на 2 Мп и AI объективом. Экран здесь 6,6-дюймовый.

У смартфона узкая рамка и тонкий корпус — 8,42 мм, яркая матовая поверхность корпуса. Он поставляется в трёх цветах — Квантовый чёрный, Голубой бурано, Цифровой шторм.

Tecno Spark 9 Pro поступит в продажу с 8 августа по цене 15 990 рублей.