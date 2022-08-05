Недорогой смартфон, который выглядит дорого: в Россию приехал Tecno Spark 9 Pro

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Недорогой смартфон, который выглядит дорого: в Россию приехал Tecno Spark 9 ProВ продаже с 8 августа
Бренд Tecno представил в России смартфон Spark 9 Pro. Он выглядит стильно, а стоит всего 16 тысяч рублей.
Смартфон оснащён процессором MediaTek Helio G85. Есть также система повышения производительности Super Boost 2.0 для игр. В России будут продавать версию Tecno Spark 9 Pro с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Tecno
Tecno Spark 9 Pro получил фронтальную камеру на 32 Мп и основную с главным датчиком на 50 Мп, портретным модулем на 2 Мп и AI объективом. Экран здесь 6,6-дюймовый.
У смартфона узкая рамка и тонкий корпус — 8,42 мм, яркая матовая поверхность корпуса. Он поставляется в трёх цветах — Квантовый чёрный, Голубой бурано, Цифровой шторм.
Tecno Spark 9 Pro поступит в продажу с 8 августа по цене 15 990 рублей.