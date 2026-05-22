Бюджетный смартфон Nothing CMF Phone 3 Pro отложили до осени

Опубликовано 22 мая 2026, 20:261 мин.
Бюджетный смартфон Nothing CMF Phone 3 Pro отложили до осениИзвестны характеристики
Недорогой CMF Phone 3 Pro, который ждали весной, по слухам, выйдет только в конце второго или в третьем квартале. То есть в августе или сентябре, сообщает инсайдер Debayan Roy.
© Nothing
По предварительным данным, у Phone 3 Pro будет экран OLED с частотой обновления 120 Гц. Корпус — металлический. Сзади установят три камеры: основная на 50 мегапикселей, сверхширокоугольная на 8 Мп и телеобъектив на 50 Мп.
Внутри, вероятно, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Аккумулятор может быть увеличен до 5400−5500 мА·ч (у предшественника было 5000 мА·ч), а зарядка — 45 ватт.
Источник:androidcentral
Автор:Максим Многословный