Бюджетный смартфон Oppo взорвался в кармане у пользователя

К сожалению, владелец смартфона тоже получил травмы. Его ногу обожгло. Пользователь рассказал, что использовал свой Oppo A53 только для совершения звонков и просмотра страниц в интернете. Также он утверждает, что использовал оригинальное зарядное устройство.

Oppo пока не прокомментировала ситуацию. Что могло стать причиной взрыва, пока неясно.

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy J5 Prime взорвался в сумке владельца.