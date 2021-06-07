Бюджетный смартфон Oppo взорвался в кармане у пользователя

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Бюджетный смартфон Oppo взорвался в кармане у пользователяНе первая такая история
У пользователя из Индии случился неприятный инцидент с бюджетным смартфоном Oppo A53. Большая батарея устройства на 5000 мАч вызвала взрыв.
При этом Oppo A53 лежал в кармане пользователя. По фото видно, что смартфон сильно повредился в результате возгорания. Средняя часть задней панели устройства сгорела, обнажив внутренности.
Gizmochina
К сожалению, владелец смартфона тоже получил травмы. Его ногу обожгло. Пользователь рассказал, что использовал свой Oppo A53 только для совершения звонков и просмотра страниц в интернете. Также он утверждает, что использовал оригинальное зарядное устройство.
Oppo пока не прокомментировала ситуацию. Что могло стать причиной взрыва, пока неясно.
Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy J5 Prime взорвался в сумке владельца.