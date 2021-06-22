Бюджетный смартфон Realme C25 с 6000 мАч в аккумуляторе и хорошей камерой представлен в России

Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма, а разрешение — 720 x 1600 пикселей. Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G70. Камера представлена основным датчиком на 48 Мп и двумя вспомогательными — на 2 и 2 Мп. Фронталка здесь 8-мегапиксельная.

Батарея на 6000 мАч поддерживает быструю 18-Вт зарядку. Realme обещает, что устройство может работать до 43 часов в режиме разговора. Стоит отметить, что у смартфона есть NFC модуль для бесконтактной оплаты.

Стоимость Realme C25 в России составляет 14 990 рублей. По специальной цене его можно купить за 12 990 рублей.