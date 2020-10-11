Бюджетный смартфон Realme с 64 ГБ и 6000 мАч временно отдают со скидкой

В обычное время Realme C15 стоит 12 990 рублей. В акционный период компания предлагает его за 9491 рубль. За такую цену смартфон можно купить, применив промокод на 800 рублей и купон на 1400, кроме того, действует небольшая скидка автоматом. Промокод такой: «FORTUNA».

Realme C15 оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, имеется поддержка быстрой 18-Вт зарядки. Также у смартфона есть сверхширокоугольная камера и экран диагональю 6,5 дюйма. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G35, который позиционируется как игровой. Realme C15 поставляют с 64 ГБ встроенной памяти. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.