Бюджетный смартфон Redmi 13 5G с камерой 108 МП выйдет 9 июля

Опубликовано 23 июня 2024, 14:22
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Бюджетный смартфон Redmi 13 5G с камерой 108 МП выйдет 9 июляЖдете?
Xiaomi готовится к запуску Redmi 13 5G 9 июля, что подтверждает Amazon.in. Предстоящий смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с HyperOS. На промо-странице Amazon указаны основные спецификации, в том числе аккумулятор емкостью 5 030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Стоить он будет дешево.
© Xiaomi
Redmi 13 5G может похвастаться дизайном в стиле "Crystal Glass", вырез под селфи-камеру имеет форму точки, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. Примечательно, что устройство оснащено основной камерой с разрешением 108 МП, что для его предполагаемой цены (прошлый Redmi 12 5G стоил около 130 евро) довольно неплохой вариант.
А вот Xiaomi Redmi 12 5G мог похвастаться 6,79-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем, 90 Гц, тем же Snapdragon 4 Gen 2, до 256 ГБ основной и 8 ГБ оперативной памяти, Android 13 на старте, основной камерой 50 МП и 5000 мАч с 18 Вт-зарядкой по проводу.
Фанаты смогут узнать больше о характеристиках и доступности Redmi 13 5G 9 июля.