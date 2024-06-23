Бюджетный смартфон Redmi 13 5G с камерой 108 МП выйдет 9 июля

Redmi 13 5G может похвастаться дизайном в стиле "Crystal Glass", вырез под селфи-камеру имеет форму точки, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. Примечательно, что устройство оснащено основной камерой с разрешением 108 МП, что для его предполагаемой цены (прошлый Redmi 12 5G стоил около 130 евро) довольно неплохой вариант.

А вот Xiaomi Redmi 12 5G мог похвастаться 6,79-дюймовым IPS-ЖК-дисплеем, 90 Гц, тем же Snapdragon 4 Gen 2, до 256 ГБ основной и 8 ГБ оперативной памяти, Android 13 на старте, основной камерой 50 МП и 5000 мАч с 18 Вт-зарядкой по проводу.

Фанаты смогут узнать больше о характеристиках и доступности Redmi 13 5G 9 июля.