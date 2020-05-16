Бюджетный смартфон Honor с 32 ГБ и NFC продадут дешевле 7 тысяч рублей

На баннере магазина, в который можно перейти по этой ссылке, указан промокод на дополнительную скидку. В итоге, с учётом всех снижений цены, смартфон будет стоить 6572 рубля. Сейчас он оценивается в 8990 рублей. Акция продлится с 18 по 23 мая, 10:00 по московскому времени.

Honor 8A работает на процессоре MediaTek Helio P35, имеет 32 ГБ постоянной памяти и 2 ГБ оперативной. Основная камера у него представлена датчиком на 13 Мп, а фронтальная — на 8 Мп. Есть NFC. Ёмкость аккумулятора равна 3020 мАч.