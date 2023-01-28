Бюджетный смартфон с качественными камерами Tecno Camon 19 Pro временно отдают по минимальной цене

16:40, 28 января 2023
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Бюджетный смартфон с качественными камерами Tecno Camon 19 Pro временно отдают по минимальной ценеЗа 15 тысяч
На Яндекс Маркете можно по хорошей цене купить смартфон Tecno Camon 19 Pro в версии 8/128 ГБ.
Фото: Яндекс
Смартфон предлагают всего за 15 159 рублей. Его достаточно добавить в корзину. Если у вас есть подписка, то вам ещё и начислят кешбэк баллами.
В обычное время смартфон стоит около 17 тысяч рублей. Отметим, что все скидки проверены только на момент публикации заметки.
Tecno Camon 19 Pro оснащён тройной камерой, в которой основной модуль — это 64 Мп. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. В основе лежит процессор MediaTek Helio G96.