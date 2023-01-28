Бюджетный смартфон с качественными камерами Tecno Camon 19 Pro временно отдают по минимальной цене

В обычное время смартфон стоит около 17 тысяч рублей. Отметим, что все скидки проверены только на момент публикации заметки.

Tecno Camon 19 Pro оснащён тройной камерой, в которой основной модуль — это 64 Мп. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. В основе лежит процессор MediaTek Helio G96.