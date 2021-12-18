Бюджетный смартфон Samsung A52 продают по минимальной цене

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Бюджетный смартфон Samsung A52 продают по минимальной ценеКоличество товара ограничено
В официальном магазине Tmall на AliExpress стартовала распродажа смартфона Samsung Galaxy A52 в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ. Его можно купить за 23 тысячи рублей вместо 30 тысяч.
29 990 рублей — такова начальная цена устройства в магазине. Сейчас на него действует скидка, которая снижает стоимость до 24 892 рублей, но если применить в корзине промокод «VK2000DEC», то можно получить цену в 22 892 рубля.
Отметим, что, как всегда, скидки актуальны на момент публикации новости. Стоит проверять все акции самостоятельно. Количество товара ограничено.
Samsung Galaxy A52 имеет оптическую стабилизацию изображения, 90-Гц OLED-дисплей разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 720G, основную камеру на 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и NFC.
Источник: AliExpress