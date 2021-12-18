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Бюджетный смартфон Samsung A52 продают по минимальной цене

Количество товара ограничено
В официальном магазине Tmall на AliExpress стартовала распродажа смартфона Samsung Galaxy A52 в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ. Его можно купить за 23 тысячи рублей вместо 30 тысяч.
Бюджетный смартфон Samsung A52 продают по минимальной цене

29 990 рублей — такова начальная цена устройства в магазине. Сейчас на него действует скидка, которая снижает стоимость до 24 892 рублей, но если применить в корзине промокод «VK2000DEC», то можно получить цену в 22 892 рубля.

Бюджетный смартфон Samsung A52 продают по минимальной цене

Отметим, что, как всегда, скидки актуальны на момент публикации новости. Стоит проверять все акции самостоятельно. Количество товара ограничено.

Samsung Galaxy A52 имеет оптическую стабилизацию изображения, 90-Гц OLED-дисплей разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 720G, основную камеру на 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и NFC.

Источник: AliExpress
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