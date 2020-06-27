Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%

Смартфон предлагают с официальной гарантией. В обычное время он стоит 12 990 рублей. Однако если нажать на кнопку «получить купоны» в акционные дни, то можно купить устройство за 9490 рублей (скидка 3500 рублей).

Samsung Galaxy A20s приехал в Россию в прошлом году. У него есть тройная камера с модулем с ультраширокоугольным объективом и разрешением 8 Мп, основным 13-Мп сенсором и датчиком глубины на 5 Мп. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, восьмиядерным процессором. Galaxy A20s доступен с объёмом оперативной памяти 3 ГБ и встроенной 32 ГБ.