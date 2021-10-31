Бюджетный смартфон Samsung с NFC и 5000 мАч продают по минимальной цене

МегаФон предлагает смартфон за 9 390 рублей, но если применить в корзине промокод «MEGAWOW900», то можно купить устройство за 8490 рублей. Это самая низкая цена на данный момент. МегаФон утверждает, что акция продлится до 7 ноября, но она может завершиться досрочно, если весь товар закончится. На момент публикации новости осталось 157 штук.