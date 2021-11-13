Бюджетный смартфон Samsung загорелся во время зарядки

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Бюджетный смартфон Samsung загорелся во время зарядкиКомпания обвинила внешние обстоятельства
Пользователь из Бангладеша сообщил, что его смартфон Samsung Galaxy M31 загорелся во время зарядки. Он просит компанию расследовать вопрос.
Как пишут СМИ, инцидент произошёл, когда после покупки смартфона прошло 10 месяцев. Владелец положил его на полку заряжаться. Затем, через какое-то время, он почувствовал запах гари. Оказалось, что от телефона идёт дым. Тогда пользователь попытался отключить кабель от устройство, оно вспыхнуло. Ниже можно посмотреть фото повреждённого аппарата.
Владелец обратился в официальный сервис Samsung. Там заявили, что устройство подожгли намеренно. В другом сервисе сказали, что возгорание могло произойти из-за неполадок с электрической линией дома.
Сейчас пользователь требует ответа от Samsung. Он считает, что компания зря снимает с себя ответственность.
Источник: Twitter