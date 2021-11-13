Бюджетный смартфон Samsung загорелся во время зарядки

Владелец обратился в официальный сервис Samsung. Там заявили, что устройство подожгли намеренно. В другом сервисе сказали, что возгорание могло произойти из-за неполадок с электрической линией дома.

Сейчас пользователь требует ответа от Samsung. Он считает, что компания зря снимает с себя ответственность.