Бюджетный смартфон Vivo с 4/64 ГБ, 5000 мАч и NFC продают дешевле 9 тысяч рублей

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Бюджетный смартфон Vivo с 4/64 ГБ, 5000 мАч и NFC продают дешевле 9 тысяч рублейНа Wildberries
На Wildberries распродают смартфон Vivo Y21. Его можно купить за 8 917 рублей вместо 13 999 рублей.
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Vivo Y21 оснащён 6,51-дюймовым экраном разрешением 1600 x 720 пикселей. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio P35, у него может быть до 1 ТБ памяти, есть NFC-модуль, 3,5-мм разъём. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Основная камера тут представлена двумя модулями на 13 и 2 Мп.