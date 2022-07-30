Бюджетный смартфон Vivo T1 с AMOLED, SD680 и 5000 мАч появился в продаже. Цена приятно удивляет

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Бюджетный смартфон Vivo T1 с AMOLED, SD680 и 5000 мАч появился в продаже. Цена приятно удивляетНа Wildberries
Недавно компания Vivo представила в России новую T-серию смартфонов. Первой моделью в линейке стала Vivo T1. Теперь она наконец появилась в продаже, и мы узнали её стоимость.
У Vivo T1 установлен процессор Snapdragon 680, есть поддержка 44-Вт быстрой зарядки FlashCharge, имеются 6 ГБ + 2 ГБ расширяемой оперативной памяти и AMOLED-экран. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Система камер состоит из датчиков 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
Смартфон можно купить за 15 288 рублей на Wildberries вместо 22 990. Для этого нужно войти в учётную запись на сайте интернет-магазина. Тогда скидка станет видна:
Как обычно, все предложения проверены только на момент публикации новости.