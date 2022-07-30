Бюджетный смартфон Vivo T1 с AMOLED, SD680 и 5000 мАч появился в продаже. Цена приятно удивляет

У Vivo T1 установлен процессор Snapdragon 680, есть поддержка 44-Вт быстрой зарядки FlashCharge, имеются 6 ГБ + 2 ГБ расширяемой оперативной памяти и AMOLED-экран. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Система камер состоит из датчиков 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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