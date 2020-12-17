Бюджетный смартфон Xiaomi Poco M3 поступил в продажу в России

Также в аппарате установлен процессор Snapdragon 662. Компания обещает, что смартфон может работать в течение пяти дней при небольшой нагрузке и в течение трёх дней при средней нагрузке. Xiaomi утверждает, что батарея Poco M3 способна проработать почти 2,5 года без заметных ухудшений. Также устройство поддерживает быструю зарядку.

Poco M3 оснащён 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FHD+. У аппарата сканер отпечатков пальцев расположен с боковой стороны.

Помимо 48-Мп датчика в системе камер Poco M3 есть макрокамера на 2 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Селфи-камера тут 8-Мп.

В России смартфон предлагается в двух комплектациях — 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ. Первая версия стоит 13 490 рублей, а вторая — 14 490 рублей. Продажи начнутся 25 декабря. Купить Poco M3 можно только в онлайн-магазинах Mi.com, Ситилинк, OZON, Wildberries, Aliexpress Tmall и Onlinetrade.

Также на Mi.com и Aliexpress Tmall с 22 по 24 декабря можно будет купить Poco M3 по специальным ценам: 11 490 рублей и 12 490 рублей соответсвенно. А с 25 по 27 декабря акция пройдёт в Wildberries, Ситилинк, OZON и Onlinetrade.