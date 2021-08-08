Бюджетный смартфон Xiaomi с 32 ГБ памяти и большим аккумулятором продают меньше чем за 7000 рублей

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Сам Redmi 9A может похвастаться экраном диагональю 6,53 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и камерой на 13 Мп.