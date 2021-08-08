Бюджетный смартфон Xiaomi с 32 ГБ памяти и большим аккумулятором продают меньше чем за 7000 рублей

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Бюджетный смартфон Xiaomi с 32 ГБ памяти и большим аккумулятором продают меньше чем за 7000 рублей8 и 9 августа
В официальном магазине Xiaomi на AliExpress 8 и 9 августа проходит акция, в рамках которой со скидкой продают смартфон Xiaomi Redmi 9A с объёмом памяти 32 ГБ.
Продавец обещает цену в 6490 рублей, но у нас не получилось добиться такой стоимости. В итоге мы смогли оформить заказ стоимостью 6995 рублей. Для этого нужно получить купоны на странице товара. Впрочем, там же перечислены промокоды, и можно попробовать активировать их.
В любом случае, такая цена тоже неплоха. Например, в DNS даже со скидкой смартфон предлагают дороже.
Магазин на AliExpress предлагает официальную гарантию, а также доставку сроком от двух дней.
Сам Redmi 9A может похвастаться экраном диагональю 6,53 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и камерой на 13 Мп.