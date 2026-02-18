Бюджетный Vivo V70 FE получит камеру на… 200 Мп

Опубликовано 18 февраля 2026, 18:351 мин.
Бюджетный Vivo V70 FE получит камеру на… 200 МпИ аккумулятор 7000 мА·ч
Появились подробности о новом бюджетном смартфоне Vivo V70 FE. Судя по утечке, модель порадует любителей фотографии: главная особенность — основная камера на 200 мегапикселей.
© passionate geekz
Также на задней панели есть второй модуль камеры, но его характеристики пока неизвестны. Смартфон, по слухам, получит процессор MediaTek Dimensity 7300. Он будет работать на базе Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6. Покупателям предложат две версии: с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, обе с накопителем на 256 ГБ.
Ещё одна сильная сторона — аккумулятор. Его ёмкость может составить 7000 мА·ч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт.
Смартфон показали в двух цветах: тёмно-синем и светло-фиолетовом. Официальная дата выхода пока не объявлена.