Бюджетный Vivo V70 FE получит камеру на… 200 Мп

Также на задней панели есть второй модуль камеры, но его характеристики пока неизвестны. Смартфон, по слухам, получит процессор MediaTek Dimensity 7300. Он будет работать на базе Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6. Покупателям предложат две версии: с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, обе с накопителем на 256 ГБ.

Ещё одна сильная сторона — аккумулятор. Его ёмкость может составить 7000 мА·ч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Смартфон показали в двух цветах: тёмно-синем и светло-фиолетовом. Официальная дата выхода пока не объявлена.