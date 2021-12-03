Бюджетный Xaiomi Poco M4 Pro получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Специалист показал полную разборку смартфона Poco M4 Pro компании Xaiomi. Также он называл внутренние компоненты смартфона и их расположение: например, модуль NFC, светодиодную вспышку, объективы камеры и т.п.

Аккумулятор у устройства достаётся довольно просто - при помощи специальных «язычков». Заменить дисплей у Poco M4 Pro тоже не составит труда: необходимо лишь отсоединить кабели аккумулятора и экрана, снять батарею и липкую ленту аккумулятора.