Бюджетный Xaiomi Poco M4 Pro получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

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Бюджетный Xaiomi Poco M4 Pro получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодностьОценил аппарат эксперт YouTube-канала PBKreviews
На канале PBKreviews на YouTube разобрали недорогой смартфон и определили, насколько просто его будет отремонтировать в случае выхода из строя.
Специалист показал полную разборку смартфона Poco M4 Pro компании Xaiomi. Также он называл внутренние компоненты смартфона и их расположение: например, модуль NFC, светодиодную вспышку, объективы камеры и т.п.
Аккумулятор у устройства достаётся довольно просто - при помощи специальных «язычков». Заменить дисплей у Poco M4 Pro тоже не составит труда: необходимо лишь отсоединить кабели аккумулятора и экрана, снять батарею и липкую ленту аккумулятора.
В целом эксперт оценил телефон в 8,5 баллов. Такая оценка объясняется лёгким доступом ко многим компонентам устройства.
Источник: PBKreviews