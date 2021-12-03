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Бюджетный Xaiomi Poco M4 Pro получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Оценил аппарат эксперт YouTube-канала PBKreviews
На канале PBKreviews на YouTube разобрали недорогой смартфон и определили, насколько просто его будет отремонтировать в случае выхода из строя.
Бюджетный Xaiomi Poco M4 Pro получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Специалист показал полную разборку смартфона Poco M4 Pro компании Xaiomi. Также он называл внутренние компоненты смартфона и их расположение: например, модуль NFC, светодиодную вспышку, объективы камеры и т.п.

Аккумулятор у устройства достаётся довольно просто - при помощи специальных «язычков». Заменить дисплей у Poco M4 Pro тоже не составит труда: необходимо лишь отсоединить кабели аккумулятора и экрана, снять батарею и липкую ленту аккумулятора.

Бюджетный Xaiomi Poco M4 Pro получил 8.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

В целом эксперт оценил телефон в 8,5 баллов. Такая оценка объясняется лёгким доступом ко многим компонентам устройства.

Источник: PBKreviews
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