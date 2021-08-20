Бывшая «дочка» Huawei начала создавать собственные суббренды

В комментариях пользователи предположили, что под этим брендом Honor будет продавать носимые устройства.

Напомним, когда-то Honor сама была суббрендом Huawei. Однако недавно китайский производитель смартфонов продал дочернюю компанию, чтобы выжить под санкциями США. Эти санкции против Huawei ввели в мае 2019 года. Из-за них компания сейчас не может покупать столько чипов, сколько ей нужно, использовать в смартфонах сервисы Google и лицензионную версию Android. На фоне этого Huawei стала срочно развивать собственные сервисы.