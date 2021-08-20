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Бывшая «дочка» Huawei начала создавать собственные суббренды

Может себе позволить
Известный инсайдер сообщил, что компания Honor зарегистрировала суббренд Xingyao Terminal Co. Ltd.
Бывшая «дочка» Huawei начала создавать собственные суббренды

Об этом сообщил инсайдер под ником Teme (特米). В прошлом он часто делился различной информацией о производителях. В качестве доказательства своих сведений, инсайдер приложил к посту скриншот из сертификационной базы (он на китайском и, возможно, неинформативен):

Бывшая «дочка» Huawei начала создавать собственные суббренды

В комментариях пользователи предположили, что под этим брендом Honor будет продавать носимые устройства.

Напомним, когда-то Honor сама была суббрендом Huawei. Однако недавно китайский производитель смартфонов продал дочернюю компанию, чтобы выжить под санкциями США. Эти санкции против Huawei ввели в мае 2019 года. Из-за них компания сейчас не может покупать столько чипов, сколько ей нужно, использовать в смартфонах сервисы Google и лицензионную версию Android. На фоне этого Huawei стала срочно развивать собственные сервисы.