Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв пожалел об iPhone-зависимости у людей

Теперь Айв работает с OpenAI над созданием нового устройства с искусственным интеллектом. Он надеется, что это поможет сократить время, которое люди проводят перед экранами. Однако подробностей о гаджете пока мало. Известно лишь, что проектом занимается его компания LoveFrom вместе с дизайнером Марком Ньюсоном и крупными инвесторами.

Тем не менее, многие скептически относятся к идее «ИИ-гаджетов», заменяющих смартфоны. Проекты вроде Humane AI Pin и Rabbit R1 уже провалились: они не смогли превзойти обычный телефон по функциям.

Пока же технология вызывает споры — от массового использования чат-ботов студентами до угрозы для рабочих мест в творческих профессиях.