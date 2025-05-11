Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв пожалел об iPhone-зависимости у людей

Опубликовано 11 мая 2025, 00:001 мин.
Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв пожалел об iPhone-зависимости у людейНовое ИИ-устройство вряд ли всё исправит
Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, один из создателей iPhone, признался, что испытывает чувство вины за зависимость от смартфонов и влияние социальных сетей. Он отметил, что, хотя изначально не было намерения нанести вред, он всё же признаёт ответственность за последствия.
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Теперь Айв работает с OpenAI над созданием нового устройства с искусственным интеллектом. Он надеется, что это поможет сократить время, которое люди проводят перед экранами. Однако подробностей о гаджете пока мало. Известно лишь, что проектом занимается его компания LoveFrom вместе с дизайнером Марком Ньюсоном и крупными инвесторами.
Тем не менее, многие скептически относятся к идее «ИИ-гаджетов», заменяющих смартфоны. Проекты вроде Humane AI Pin и Rabbit R1 уже провалились: они не смогли превзойти обычный телефон по функциям.
Пока же технология вызывает споры — от массового использования чат-ботов студентами до угрозы для рабочих мест в творческих профессиях.