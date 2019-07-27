Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone

Мнением он поделился на подфоруме Reddit, посвящённом платформе. Инженер назвал четыре основных фактора неуспешности смартфонов на Windows Phone.

Во-первых, Microsoft недооценила Google с её Android. Между тем, компания Сергея Брина начала давить на Microsoft, используя рычаги в виде различных сервисов, в частности YouTube, Maps и Gmail. Это, конечно, причиняло неудобства пользователям.

Во-вторых, людям не понравилась Windows 8. В основном из-за плиток и Metro-приложений.

В-третьих, у самой Microsoft в то время страдала репутация. В-четвёртых, людям вполне хватало Android и iOS, а Windows Phone не предлагала каких-то уникальных возможностей.

Одно преимущество у платформы от Microsoft всё же было. Как говорит инженер, её было проще кодить.