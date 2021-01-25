C Apple опять судятся из-за замедления iPhone

Первые два иска были поданы в декабре 2020 года двумя членами Euroconsumer из Бельгии и Испании. Сейчас подан уже третий иск от итальянской организации. От Apple добиваются компенсации в размере не менее 60 евро для владельцев iPhone 6, 6 Plus, 6S и 6S Plus. Именно эти модели замедляла Apple.

«Когда покупатели приобретают Apple iPhone, они ожидают стабильно высокого качества продукции. К сожалению, это не то, что случилось с серией iPhone 6. Мало того, что потребители были обмануты, и им пришлось столкнуться с разочарованием и финансовым ущербом, с экологической точки зрения это также совершенно безответственно», — заявили в Euroconsumers. Там же упомянули, что американские потребители получили компенсацию, а значит европейские пользователи заслуживают того же.