C новым флагманским чипом MediaTek не хочет поддерживать 32-битные технологии

MediaTek Dimensity 9200 - это чипсет, предназначенный для Android-флагманов. Он привносит много нововведений, включая новое ядро Arm Cortex-X3, поддержку Wi-Fi 7 и не только. Но он также станет одним из первых чипов, который откажется от поддержки 32-битной архитектуры, что, само собой, окажет влияние на будущие смартфоны Android.

В рамках саммита руководителей MediaTek, компания подтвердила, что Dimensity 9200 отказывается от поддержки 32-бит в своих "производительных" ядрах. Это относится к основному ядру Cortex-X3, а также к ядрам Cortex-A715.

Однако стоит уточнить, что ,хотя Dimensity 9200 и поддерживает 32-битные приложения, но только с менее мощными ядрами.

Во время презентации MediaTek отметила, что побочные эффекты от этого изменения будут минимальными. Google уже давно требует, чтобы приложения в Play Store поддерживали 64-битную версию, и компания работает над тем, чтобы это было так.