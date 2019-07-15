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Сегодня 16:14

Huawei побьёт рекорд по поставкам смартфонов, несмотря на американские санкции

По крайней мере, так считает аналитик
Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) опубликовал новый исследовательский отчёт, в котором прогнозирует Huawei рекордный объём поставок смартфонов к концу 2019 года. Если, конечно, китайцам удастся наладить отношения с Google и получить право устанавливать её ПО на свои устройства до конца июля.

Так, аналитик ожидает 260 миллионов поставок смартфонов Huawei по итогам 2019 года. В 2018 году, например, этот объём составил чуть больше 200 миллионов. Одной из причин такого исхода Куо называет выросшую рыночную долю Huawei в родной стране — Китае. Кроме того, средне- и низкобюджетные модели компании восстановили прежний объём продаж на зарубежных рынках.

Куо утверждает, что Huawei может вернуть себе права на использование ПО Google до конца июля. Однако даже если этого не случится, компания всё равно отчитается о 230 миллионах единиц поставок в 2019 году.

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