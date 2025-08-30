Телефоны
Опубликовано 30 августа 2025, 08:15
1 мин.

Caviar анонсировала кастомные iPhone 17 Air без камер: всего 19 экземпляров

Сам телефон пока не вышел
9 сентября Apple покажет новую линейку iPhone, среди которых будет самый тонкий смартфон бренда — iPhone Air. Бренд Caviar решил сделать его ещё более уникальным, заменив заднюю панель и представив собственные лимитированные версии.
Caviar анонсировала кастомные iPhone 17 Air без камер: всего 19 экземпляров

© Caviar

iPhone 17 Air Carbon самый лёгкий кастом в истории Caviar. Смартфон выполнен в ультралёгком карбоне, полностью лишён камер и символизирует идею «свободы» и «защиты личной жизни». Каждый из 19 выпущенных экземпляров имеет уникальную гравировку.

Caviar анонсировала кастомные iPhone 17 Air без камер: всего 19 экземпляров

© Caviar

Основные особенности iPhone 17 Air Carbon:

  • Отсутствие камер ради конфиденциальности.

  • Корпус из карбона.

  • Минималистичный стиль.

  • Ограниченный выпуск (19 штук).

  • Премиальная упаковка с сертификатом подлинности.

  • Стоимость кастомных моделей начинается от $ 8 770. Смартфоны уже доступны для предзаказа.

Источник:Caviar
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone
,
#Caviar