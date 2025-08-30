Caviar анонсировала кастомные iPhone 17 Air без камер: всего 19 экземпляров

Опубликовано 30 августа 2025, 08:151 мин.
Caviar анонсировала кастомные iPhone 17 Air без камер: всего 19 экземпляровСам телефон пока не вышел
9 сентября Apple покажет новую линейку iPhone, среди которых будет самый тонкий смартфон бренда — iPhone Air. Бренд Caviar решил сделать его ещё более уникальным, заменив заднюю панель и представив собственные лимитированные версии.
iPhone 17 Air Carbon самый лёгкий кастом в истории Caviar. Смартфон выполнен в ультралёгком карбоне, полностью лишён камер и символизирует идею «свободы» и «защиты личной жизни». Каждый из 19 выпущенных экземпляров имеет уникальную гравировку.
Основные особенности iPhone 17 Air Carbon:
-
Отсутствие камер ради конфиденциальности.
-
Корпус из карбона.
-
Минималистичный стиль.
-
Ограниченный выпуск (19 штук).
-
Премиальная упаковка с сертификатом подлинности.
-
Стоимость кастомных моделей начинается от $ 8 770. Смартфоны уже доступны для предзаказа.