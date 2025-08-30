Caviar анонсировала кастомные iPhone 17 Air без камер: всего 19 экземпляров

Сам телефон пока не вышел

9 сентября Apple покажет новую линейку iPhone, среди которых будет самый тонкий смартфон бренда — iPhone Air. Бренд Caviar решил сделать его ещё более уникальным, заменив заднюю панель и представив собственные лимитированные версии.