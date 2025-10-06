Caviar представила коллекцию роскошных iPhone 17 с ценой от $10 000

Корпуса смартфонов изготовлены из титана авиационного класса или закалённой стали, а в отделке используются дорогие материалы — кожа крокодила, телячья кожа и кожу Hermès. Специальное покрытие PVD делает поверхность прочнее и придаёт «глубину цвету».

Victory Magma сочетает чёрный титан, оранжевые акценты и крокодиловую кожу — символ энергии и уверенности.

Victory Onyx выполнен в минималистичном стиле с чёрной телячьей кожей — для тех, кто ценит точность и сдержанность.

Victory Polar объединяет белую кожу и гильоше-титан, олицетворяя гармонию и чистоту.