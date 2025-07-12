Caviar представила складной Galaxy Z Fold 7 за $10 000, зато с Лабубу

Дизайн моделей вдохновлен космосом и поп-культурой Китая. Версия Galaxy Z Fold 7 под названием «Cabubu on Mars» выполнена из черного титана с вставками из настоящих метеоритных фрагментов Муонионалуста, красной эмалью и золотыми деталями. На задней панели изображён тот самый Лабубу.

Galaxy Z Flip 7 под названием «Cabubu on Venus» украшен синими вставками, напоминающими поверхность Венеры, золотом и кусочками метеорита. Здесь также добавлены маленькие бриллианты, имитирующие звёзды.

Стоимость Galaxy Z Fold 7 от Caviar начинается от $10 340, а Flip 7 — от $8 910. Эти эксклюзивные модели уже доступны для предзаказа на сайте Caviar.