Caviar представила складной Galaxy Z Fold 7 за $10 000, зато с Лабубу

Опубликовано 12 июля 2025, 07:151 мин.
Caviar представила складной Galaxy Z Fold 7 за $10 000, зато с ЛабубуИ Flip 7 за $9 000
Компания Caviar выпустила ограниченную серию роскошных версий складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Всего будет по восемь таких устройств каждой модели.
© Caviar
Дизайн моделей вдохновлен космосом и поп-культурой Китая. Версия Galaxy Z Fold 7 под названием «Cabubu on Mars» выполнена из черного титана с вставками из настоящих метеоритных фрагментов Муонионалуста, красной эмалью и золотыми деталями. На задней панели изображён тот самый Лабубу.
Galaxy Z Flip 7 под названием «Cabubu on Venus» украшен синими вставками, напоминающими поверхность Венеры, золотом и кусочками метеорита. Здесь также добавлены маленькие бриллианты, имитирующие звёзды.
Стоимость Galaxy Z Fold 7 от Caviar начинается от $10 340, а Flip 7 — от $8 910. Эти эксклюзивные модели уже доступны для предзаказа на сайте Caviar.