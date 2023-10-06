Caviar выпустили iPhone 15 Pro с метеоритом, клыком динозавра и зубом мегалодона

Но что действительно отличает эти устройства, так это уникальные материалы, использованные в их конструкции. В состав Caviar вошли фрагменты древнейших артефактов, таких как осколок метеорита Муонионалуста (возраст 4,5 млрд лет), частичка зуба тираннозавра (возраст 80 млн лет), зуба мегалодона (возраст от 2.6-23 млн лет), бивня мамонта (200 тыс лет), наконечника римского копья (200-400 гг. н.э.), шведской пули (начало XVIII века) и даже оригинального iPhone 2G 2007 года.

Эти лимитированные iPhone Time Machine также оснащены механическими часами на задней панели.

Коллекция лимитированная, а к каждому устройству прилагается международный сертификат подлинности и годовая гарантия.