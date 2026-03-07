Телефоны
Цельнометаллический смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition показали вживую

Tecno недавно объявила о сотрудничестве с итальянским брендом Tonino Lamborghini. Ремарка: эта компания не связана напрямую с производителем спортивных автомобилей Lamborghini, несмотря на похожий логотип.
Первым устройством, созданным в рамках этого партнерства, стал смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition. После презентации на выставке MWC журналисты смогли познакомиться с устройством.

Дизайном выделяется версия в красном цвете, хотя также будут доступны черный и белый варианты. Сзади расположена треугольная камера и светодиодная «матрица».

Одной из главных особенностей устройства стал полностью металлический корпус. Tecno утверждает, что это первый смартфон с поддержкой 5G и цельным металлическим корпусом.

Известно, что устройство работает на процессоре Snapdragon, однако точные характеристики пока не раскрываются.

Смартфон работает на системе HiOS 16, основанной на Android 16, с особой темой оформления.

