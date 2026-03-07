Цельнометаллический смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition показали вживую

Первым устройством, созданным в рамках этого партнерства, стал смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition. После презентации на выставке MWC журналисты смогли познакомиться с устройством.

Дизайном выделяется версия в красном цвете, хотя также будут доступны черный и белый варианты. Сзади расположена треугольная камера и светодиодная «матрица».