Цельнометаллический смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition показали вживую

Опубликовано 07 марта 2026, 10:131 мин.
Цельнометаллический смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition показали вживуюКак вам?
Tecno недавно объявила о сотрудничестве с итальянским брендом Tonino Lamborghini. Ремарка: эта компания не связана напрямую с производителем спортивных автомобилей Lamborghini, несмотря на похожий логотип.
Первым устройством, созданным в рамках этого партнерства, стал смартфон Tecno Pova Metal Tonino Lamborghini Edition. После презентации на выставке MWC журналисты смогли познакомиться с устройством.
Дизайном выделяется версия в красном цвете, хотя также будут доступны черный и белый варианты. Сзади расположена треугольная камера и светодиодная «матрица».
Одной из главных особенностей устройства стал полностью металлический корпус. Tecno утверждает, что это первый смартфон с поддержкой 5G и цельным металлическим корпусом.
Известно, что устройство работает на процессоре Snapdragon, однако точные характеристики пока не раскрываются.
Смартфон работает на системе HiOS 16, основанной на Android 16, с особой темой оформления.