Цена на флагман Samsung Galaxy S23 в Европе намного выше, чем в США

Базовая модель Galaxy S23 скорее всего будет стоить 950 евро, Galaxy S23+ будет стоить €1100. А цена Galaxy S23 Ultra составит €1399. Все цены на начальную комплектацию, то есть минимальным объемом основной памяти (но зато она равна 256 Гб). Рост цен может быть связан с повышением НДС в странах Еврозоны, сообщает Gizmochina.

Ранее в Сети всплыл документ, в котором были перечислены цены на будущие флагманы Samsung, но для американского рынка. Так, базовая версия Galaxy S23 в нем стоит 800 долларов, Galaxy S23 Plus - 1000, а Galaxy S23 Ultra — 1200.