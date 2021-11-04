Цена первого iPhone с зарядным портом от Android превысила 6 миллионов рублей

Телефоны
Сегодня в 21:27
1 мин.
Цена первого iPhone с зарядным портом от Android превысила 6 миллионов рублейА ещё пару дней назад за него просили чуть более 200 тыс рублей
Около месяца назад появилась новость о том, что студент факультета робототехники Кен Пиллонел создал первый iPhone с полностью рабочим USB-C портом. На днях он выпустил видеоинструкцию, как сделать такой же мод самостоятельно.
Вместе с роликом, Пиллонел также разместил свой iPhone X, который был «подопытным кроликом», на eBay-аукционе. На момент, когда мы писали об этом, за лот готовы были заплатить 3,4 тыс долларов или около 240 тыс рублей.
Сейчас же цена лота заметно выросла — теперь она составляет 90 тыс долларов или около 6,4 млн рублей.
Учитывая, что аукцион продлится ещё около недели, страшно представить, какой окажется финальная стоимость лота. С другой стороны, мод получился настолько интересным и многими долгожданным, что за первый экземпляр не грех получить приятную сумму.
Источник: Cult of Mac