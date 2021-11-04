Цена первого iPhone с зарядным портом от Android превысила 6 миллионов рублей

А ещё пару дней назад за него просили чуть более 200 тыс рублей

Около месяца назад появилась новость о том, что студент факультета робототехники Кен Пиллонел создал первый iPhone с полностью рабочим USB-C портом. На днях он выпустил видеоинструкцию, как сделать такой же мод самостоятельно.