Телефоны
Сегодня 13:11
Цена последнего флагмана Huawei снизилась
Но пока только в Китае
Выпущенный осенью флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro подешевел. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти снизилась на $85 (около 5300 рублей).
По крайней мере в Китае. Изначально эта версия аппарата стоила $900 (почти 56 000 рублей), поэтому снижение цены может показаться несущественным. Тем не менее, тот факт, что процесс уже запущен, можно назвать приятным. Следует ожидать дальнейшего падения стоимости из-за приближения выпуска Huawei P40, который, кстати, должен состояться в марте следующего года.
В России Huawei Mate 30 Pro появился ограниченным тиражом в ноябре. Смартфон поступил в продажу без мобильных сервисов Google. Вместо них установлены Huawei Mobile Services (HMS).