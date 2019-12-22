Цена последнего флагмана Huawei снизилась

По крайней мере в Китае. Изначально эта версия аппарата стоила $900 (почти 56 000 рублей), поэтому снижение цены может показаться несущественным. Тем не менее, тот факт, что процесс уже запущен, можно назвать приятным. Следует ожидать дальнейшего падения стоимости из-за приближения выпуска Huawei P40, который, кстати, должен состояться в марте следующего года.

В России Huawei Mate 30 Pro появился ограниченным тиражом в ноябре. Смартфон поступил в продажу без мобильных сервисов Google. Вместо них установлены Huawei Mobile Services (HMS).