Цены на амбициозный флагман Sony Xperia 1 V стали известны за неделю до анонса

Согласно последним сообщениям, цена Sony Xperia 1 V в Китае составит 8 000 юаней, что приблизительно равно 1 160 долларам. Удивительно, но эта цена ниже, чем у его предшественника, Xperia 1 IV, который стоил 8 499 юаней. Такая «агрессивная» стратегия ценообразования может принести пользу Sony на китайском рынке.

Однако предполагается, что на мировых рынках цена на Xperia 1 V будет такой же, как и на его предшественника.

Что касается основных технических характеристик, то, по слухам, Xperia 1 V будет оснащен 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и питанием от процессора Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти. Эти впечатляющие характеристики, а также конкурентоспособная цена делают Xperia 1 V весьма ожидаемым устройством на рынке смартфонов.