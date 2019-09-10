Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple

Информация «утекла» через китайскую соцсеть Weibo. Опубликовали снимок слайда презентации. Из него видно не только цены на новые смартфоны, но и то, какие всё-таки устройства представит Apple.

Итак, телефонов будет три — iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11. Цены на первый будут начинаться от $1099 (около 72 тысяч рублей по текущему курсу). iPhone 11 Pro в минимальной комплектации будет стоить $999 (почти 65,5 тысяч рублей), а iPhone 11 — $749 (примерно 49 тысяч рублей). Напоминаем, это стоимость самых слабых версий смартфонов. Цены на остальные версии можно посмотреть по таблице: