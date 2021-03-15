Цены на новые смартфоны Samsung Galaxy A в России утекли до анонса

Информацию «слил» интернет-магазин Quke. Он уже начал принимать заказы на новые смартфоны. По информации магазина, товар поступит уже 19 марта 2021 года.

Samsung Galaxy A52 будут продавать в двух версиях — со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Они будут стоить 25 990 рублей и 28 990 рублей соответственно. Для покупки будут доступны смартфоны в чёрном, голубом и сиреневом цветах.

Samsung Galaxy A72 тоже поступит в продажу со 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти. Устройства оценили в 35 990 рублей и 38 990 рублей соответственно.