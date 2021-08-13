Цены на смартфоны и ноутбуки в США и России сравнили

Первой стала компания Google. Так, Google Pixel 5 (объём памяти - 128 ГБ) стоит в Америке 761 доллар, или 55 500 рублей. В России же модель приобрести можно от 53 015 тысяч рублей. С Pixel 4a (128 ГБ) ситуация обратная: в официальном магазине он стоит 378 долларов (27 500 рублей), а в нашей стране - от 29 200 рублей. То же самое с ноутбуком Google Pixelbook Go: 706 долларов (51 500 рублей) в Штатах и от 64 990 рублей в РФ. Наушники Pixel Buds A выйдут в России дороже почти на две тысячи рублей: 108 долларов (7 900 рублей) против 9 500 рублей; часы Fitbit Charge 4 - более чем на пять тысяч рублей: 141 доллар (10 000 рублей) и 15 890 рублей.

Модели Apple в магазине T-Mobile стоят дешевле, чем в Москве. Например, цена iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) в Нью-Йорке - 1292 доллара (94 000 рублей), а в российской столице - 109 990 рублей. А в целом в России можно найти эту модель за 85 880 рублей. В официальном же магазине Apple цена MacBook Pro 16 - 2 611 долларов (190 500 рублей), в то же время в Москве - 234 990 рублей (Apple Store), 202 490 рублей ("МВидео"), а вообще в России она начинается со 177 490 рублей. iPhone 12 Pro (128 ГБ) - 1 088 долларов (94 000 рублей), 99 990 рублей (Apple Store в России), 93 990 рублей ("МВидео") и 78 160 рублей (в интернете в РФ). AirPods Pro - 271 доллар (19 800 рублей), 24 990 рублей (Apple Store), 18 990 рублей ("МВидео"), 16 400 рублей (Россия в целом). AirPods 2 - 173 доллара (12 600 рублей), 15 990 рублей (российский Apple Store), 11 990 рублей ("МВидео") и 10 390 рублей (Россия).