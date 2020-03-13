Цены на смартфоны Xiaomi в России могут повыситься

Так, на своих официальных страницах в социальных сетях команда Mi Russia начала предупреждать покупателей о повышение стоимости гаджетов, отметив, что дешевле цен, чем представлены в магазинах сейчас - уже не будет. ”Mi фаны, не упустите шанс купить Mi технику до повышения цен! Дешевле уже не будет, успейте приобрести Mi сейчас, так выгоднее”, - сообщили представители компании. Вероятно, это связано с падением рубля.

Напомним, что ранее стало известно о росте цен на электронику из-за экологических мер. Так, по данным вице-премьера Виктории Абрамченко, стоимость устройств будет увеличена на 22%.