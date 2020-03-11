В России предупредили о росте цен на электронику из-за экологических мер

О росте цен сказано в письме для вице-премьера Виктории Абрамченко. Помимо производителей и импортёров электроники к заявлению присоединились их коллеги из индустрии напитков и шин.

Повышение стоимости товаров обусловлено введением обязательного экологического сбора. Представители отраслей рассказали, что министерство природных ресурсов и экологии не привлекло их к обсуждению Концепции расширенной ответственности производителя. В этом документе указано, что компании должны платить экосбор из норматива 100% утилизации. Самостоятельная утилизация продукции и упаковки отменяется.

Из-за этого компании будут вынуждены расторгнуть контракты с утилизирующими фирмами. Кроме того, это приведёт к потере инвестиций в инфраструктуру. А введение обязательного экосбора вызовет удорожание товаров.