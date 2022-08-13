Цены растут, а базовой памяти больше не становится: раскрыты подробности об iPhone 14 Pro

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Цены растут, а базовой памяти больше не становится: раскрыты подробности об iPhone 14 ProВсё те же 128 ГБ
Ранее стало известно, что цены на iPhone 14 будут выше, чем на прошлогодние модели Apple. Некоторые аналитики объяснили это тем, что, например, варианты памяти iPhone 14 Pro будут начинаться с 256 ГБ, а не привычных 128 ГБ. Это сделало бы повышение цены оправданным. Теперь же источник пишет, что ничего такого не будет.
По предположениям аналитиков, iPhone 14 Pro будет иметь те же варианты памяти, что и модели iPhone 13 Pro. Это 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
Ожидается, что iPhone 14 Pro будет стоить от $1099, а iPhone 14 Pro Max — от $1199. Презентация новинок состоятся в сентябре, некоторые предполагают, что в первый вторник месяца.