Цены растут, а базовой памяти больше не становится: раскрыты подробности об iPhone 14 Pro

По предположениям аналитиков, iPhone 14 Pro будет иметь те же варианты памяти, что и модели iPhone 13 Pro. Это 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Ожидается, что iPhone 14 Pro будет стоить от $1099, а iPhone 14 Pro Max — от $1199. Презентация новинок состоятся в сентябре, некоторые предполагают, что в первый вторник месяца.