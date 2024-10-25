Часть SIM-карт Google Fi неожиданно вышла из строя

Опубликовано 25 октября 2024, 00:351 мин.
Часть SIM-карт Google Fi неожиданно вышла из строяИз-за производственной проблемы
Google Fi признала проблему с производством, которая привела к сбоям SIM-карт у некоторых клиентов. В электронном письме пострадавшим абонентам компания заявила, что определенные SIM-карты «были дефектными». Устройство их не видело.
Google связывается с клиентами, которые столкнулись с этой проблемой или в настоящее время используют проблемную SIM-карту. Те, кто пострадал в прошлом, могут иметь право на кредит на обслуживание/счет в размере 60 долларов.
Компания устранила проблему с производством и заверяет клиентов, что новые SIM-карты должны работать «как надо». Рекомендуется пользователям, получившим электронное письмо, перейти на новую SIM-карту, чтобы избежать потенциальных сбоев.
Google Fi — это MVNO-оператор, который предоставляет услуги мобильной связи и интернета, используя сети других операторов. Он был запущен Google в 2015 году под названием Project Fi, а позже был переименован в Google Fi.