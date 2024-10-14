Часть смартфонов Motorola 2024 года не получит Android 15

Однако вся линейка Moto G 2023 года и Motorola Edge 2023 (есть только Edge+) отсутствуют в списке. Наиболее интересным является отсутствие Moto G Play 2024, бюджетного телефона, выпущенного в январе с Android 13, хотя он и получил в итоге Android 14.