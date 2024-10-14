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Опубликовано 14 октября 2024, 14:15
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Часть смартфонов Motorola 2024 года не получит Android 15

Вызывая опасения
История Motorola с задержками обновлений ПО продолжается, так как компания сделала список устройств, которые получат обновление до Android 15. Недавняя статья YTechB выявила, однако, те гаджеты, которые не получат обновлений.
Часть смартфонов Motorola 2024 года не получит Android 15
© Ferra

Подтвержденные устройства включают ряд моделей из серий Edge и Razr, а также несколько моделей Moto G. В общей сложности несколько телефонов Edge и Moto G, а также ThinkPhone, должны получить обновление. Полный список ниже

Часть смартфонов Motorola 2024 года не получит Android 15

© Ytechb

Однако вся линейка Moto G 2023 года и Motorola Edge 2023 (есть только Edge+) отсутствуют в списке. Наиболее интересным является отсутствие Moto G Play 2024, бюджетного телефона, выпущенного в январе с Android 13, хотя он и получил в итоге Android 14.

Источник:Ytechb
Автор:Максим Многословный
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