Часть смартфонов Motorola 2024 года не получит Android 15

Опубликовано 14 октября 2024, 14:151 мин.
Часть смартфонов Motorola 2024 года не получит Android 15Вызывая опасения
История Motorola с задержками обновлений ПО продолжается, так как компания сделала список устройств, которые получат обновление до Android 15. Недавняя статья YTechB выявила, однако, те гаджеты, которые не получат обновлений.
Подтвержденные устройства включают ряд моделей из серий Edge и Razr, а также несколько моделей Moto G. В общей сложности несколько телефонов Edge и Moto G, а также ThinkPhone, должны получить обновление. Полный список ниже
Однако вся линейка Moto G 2023 года и Motorola Edge 2023 (есть только Edge+) отсутствуют в списке. Наиболее интересным является отсутствие Moto G Play 2024, бюджетного телефона, выпущенного в январе с Android 13, хотя он и получил в итоге Android 14.