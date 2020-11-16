Частый просмотр экрана телефона может стать причиной депрессии

На психическое здоровье в целом влияет образ жизни человека. Сокращение экранного времени, достаточное количество сна, здоровое питание и физическая активность могут значительно улучшить психическое состояние.

Обработав данные, учёные увидели, что «залипание» в смартфоне и курение табака связаны с депрессивным настроением. А вот регулярный сон в течение 7-9 часов наоборот улучшает психическое состояние людей, причём даже тех людей, у кого уже была диагностирована депрессия. Здоровое питание же помогло лишь тем, кому ещё не ставили такой диагноз.