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Частый просмотр экрана телефона может стать причиной депрессии
А ещё недосып и сидение на диване
Исследователи изучили данные 85 тысяч человек и выяснили, что частый просмотр экрана телефона, так же как недостаток сна и физической активности, может стать причиной депрессии.
На психическое здоровье в целом влияет образ жизни человека. Сокращение экранного времени, достаточное количество сна, здоровое питание и физическая активность могут значительно улучшить психическое состояние.
Обработав данные, учёные увидели, что «залипание» в смартфоне и курение табака связаны с депрессивным настроением. А вот регулярный сон в течение 7-9 часов наоборот улучшает психическое состояние людей, причём даже тех людей, у кого уже была диагностирована депрессия. Здоровое питание же помогло лишь тем, кому ещё не ставили такой диагноз.