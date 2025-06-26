Часы Huawei Watch Ultimate получили функцию отправки экстренных SMS по спутнику

Кроме того, обновление добавило защиту от случайных нажатий в режиме гольфа и при дайвинге. Также улучшены визуальные эффекты, работа офлайн-карт и стабильность системы. Среди других новшеств — жест двойного нажатия для быстрого запуска платёжного приложения и возможность загрузки новых полей для гольфа.

Обновление имеет номер HarmonyOS 5.0.0.30 и доступно для моделей на предыдущих версиях системы.