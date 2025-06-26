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Опубликовано 26 июня 2025, 12:45
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Часы Huawei Watch Ultimate получили функцию отправки экстренных SMS по спутнику

Всё ради безопасности
Huawei выпустила крупное обновление для умных часов Watch Ultimate, добавив функцию быстрой отправки спутниковых сообщений через систему Beidou. Ранее модель уже поддерживала обычную спутниковую связь.
Часы Huawei Watch Ultimate получили функцию отправки экстренных SMS по спутнику

© Huawei

Кроме того, обновление добавило защиту от случайных нажатий в режиме гольфа и при дайвинге. Также улучшены визуальные эффекты, работа офлайн-карт и стабильность системы. Среди других новшеств — жест двойного нажатия для быстрого запуска платёжного приложения и возможность загрузки новых полей для гольфа.

Обновление имеет номер HarmonyOS 5.0.0.30 и доступно для моделей на предыдущих версиях системы.

Источник:HuaweiCentral
Автор:Максим Многословный
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