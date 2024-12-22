Часы OnePlus Watch 3 получат работающую заводную головку

Опубликовано 22 декабря 2024, 22:191 мин.
Часы OnePlus Watch 3 получат работающую заводную головкуИ новую Wear OS 5
По слухам, OnePlus Watch 3 выйдут в начале 2025 года и принесут с собой незначительные изменения в дизайне и несколько обновлений. Судя по просочившимся изображениям, они будут выглядеть так же, как и их предшественник Watch 2, но добавят функциональную вращающуюся заводную головку.
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Заводная головка в Watch 2 могла вращаться, но не влияла на ПО, что разочаровывало пользователей. Среди других ключевых улучшений — обновленный датчик сердечного ритма с поддержкой ЭКГ и потенциальная возможность подключения к LTE. Ожидается, что Watch 3 также будут работать на Wear OS 5. Они будут оснащены чипом Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32 ГБ и аккумулятором емкостью более 500 мАч.
Хотя дата выхода не подтверждена, OnePlus Watch 3 могут появиться после запуска серии смартфонов OnePlus 13 7 января 2025 года.