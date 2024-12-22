Часы OnePlus Watch 3 получат работающую заводную головку

Заводная головка в Watch 2 могла вращаться, но не влияла на ПО, что разочаровывало пользователей. Среди других ключевых улучшений — обновленный датчик сердечного ритма с поддержкой ЭКГ и потенциальная возможность подключения к LTE. Ожидается, что Watch 3 также будут работать на Wear OS 5. Они будут оснащены чипом Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32 ГБ и аккумулятором емкостью более 500 мАч.