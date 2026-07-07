Часы Samsung в этом году подорожают вслед за смартфонами

Опубликовано 07 июля 2026, 17:551 мин.
Часы Samsung в этом году подорожают вслед за смартфонамиНовые модели будут стоить дороже
Ранее появлялась информация о возможном повышении цен на грядущие складные смартфоны Samsung Galaxy Z. Теперь, по данным портала WinFuture, подорожают и умные часы.
© Samsung
Согласно утечке, вся линейка Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 получат прибавку в цене от 30 до 50 евро. Пока информация даётся на Европу. Примерные стартовые цены таковы:
-
**Galaxy Watch 9 **(40 мм, Bluetooth) — 409 евро. Та же модель с поддержкой сотовой связи (LTE) — 459 евро.
-
Galaxy Watch 9 (44 мм, Bluetooth) — 439 евро. С LTE — 489 евро.
-
Galaxy Watch Ultra 2 — около 749 евро.
По другим слухам, дизайн Watch 9 почти не изменится по сравнению с Watch 8, а у Ultra 2 обновят безель и добавят новые цвета.