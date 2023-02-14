Чат-боту предложили войти в роль очень умного, технически подкованного генерального директора крупной компании, производящей смартфоны. После этого его попросили ответить на вопрос, какой из современных телефонов больше всего похож на тот, который вы бы сделали как технически подкованный генеральный директор.

На это чат-бот ответил, что хотел бы создать смартфон, который сочетает в себе передовые технологии с элегантным и удобным дизайном. Аналогом такого ChatGPT назвал Samsung Galaxy S21 Ultra. «Это устройство оснащено большим дисплеем с высоким разрешением, мощным процессором и универсальной системой камер, и всё это в стильном дизайне премиум-класса». Также чат-бот похвалил поддержку 5G и S Pen.

Стоит отметить, что ChatGPT «не знает» о существовании Galaxy S22 и Galaxy S23, поскольку в последний раз он обучался на данных из интернета ещё в 2021 году.